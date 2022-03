Vallo: ok alla messa in sicurezza della viabilità alla frazione Massa

Il Comune di Vallo della Lucania, guidato dal sindaco Antonio Sansone, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento denominato “Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità del centro abitato della frazione Massa — Comune di Vallo della Lucania”, nell’importo complessivo di 550 mila euro.

Alla frazione Massa di Vallo della Lucania sono state riscontrate criticità del sistema viario all’interno dell’abitato e pertanto si rende necessario intervenire per tutelare la sicurezza della circolazione stradale e pedonale.

L’intervento sarà finanziato con fondi del decreto del Ministero dell’Interno, dell’8 gennaio 2022, che destina contributi da utilizzare dai Comuni, per l’annualità 2022 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

La legge n. 145 del 30 dicembre 2018, difatti, al fine di favorire gli investimenti assegnava ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025, di 400 milioni di euro per l’anno 2026, di 450 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2031 e di 500 milioni di euro annui per gli anni 2032 e 2033 per la realizzazione di opere che non siano integralmente finanziate da altri soggetti.