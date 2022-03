Casal Velino: encomio solenne ad un ex dipendente comunale

CASAL VELINO. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Silvia Pisapia, ha deciso di tributare un encomio solenne, al dipendente in quiescenza, Gaudenzio Cammarota; per il lavoro prestato presso il Comune come collaboratore professionale presso l’Ufficio di Ragioneria.

Ecco le motivazioni dell’encomio solenne

Il riconoscimento vuole essere un modo per onorare l’impegno e la costanza, prestata durante gli anni di servizio, svolto con un alto senso del dovere, grande attaccamento al lavoro, profondo rispetto e collaborazione con le diverse Amministrazioni che si sono succedute nel tempo.

Il commento

“Grazie al suo impegno e serietà ha reso un prezioso contributo alla gestione della materia inerente al Servizio Finanziario- così fanno sapere da palazzo di città– maturando, nel corso dei suoi 30 anni di servizio, competenze qualificate che hanno consentito di identificarlo come punto di riferimento per i propri superiori.

Ha conservato sempre un atteggiamento di un clima di positiva collaborazione con gli amministratori e colleghi. Ha svolto con dedizione, scrupolo e competenza, la propria attività a servizio della collettività, distinguendosi con professionalità, impegno e spirito di abnegazione“- concludono.