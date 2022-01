216.455 sono stati i visitatori che hanno scelto il Parco Archeologico diPaestum e Velia nell’anno 2021, classificandolo così al secondo posto tra i siti archeologici più visitati della Regione Campania.



“Grazie a tutti coloro che sono venuti a trovarci e grazie a chi ci sceglierà anche quest’anno”, il commento dal Parco.

Il Parco archeologico di Paestum e Velia già negli anni scorsi è risultato tra i più visitati, non solo in Campania ma in tutta Italia.