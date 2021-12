Cilento, aumentano i casi covid. Nel salernitano mai così alti da aprile

Il covid avanza. Numeri mai così alti dalla scorsa primavera nell’ultima settimana. Ieri, in particolare, il report in Provincia di Salerno ha fatto emergere ben 296 nuovi casi. Un numero simile si era registrato il 23 aprile scorso (300 positività). Tra le situazioni più delicate c’è quella di Agropoli, città che ha raggiunto 141 positivi. I cluster scolastici sono stati bloccati ma iniziano ad emergere le positività tra i genitori.

Situazione di preoccupazione anche a Sessa Cilento dove 12 casi su una popolazione di 1200 residenti (alcune centinaia però non dimoranti) ha fatto scattare l’allarme con l’ipotesi di una zona rossa, poi scongiurata. In miglioramento anche la situazione a Centola con 16 positivi totali.

Un nuovo contagio da covid è stato registrato ieri nella città di Sapri. Si tratta di una piccola alunna dell’Educandato Sant’Antonio. La struttura per questo motivo domani resterà chiusa in attesa di uno screening interno come da protocollo.

Questa positività (che porta il report cittadino a +8) arriva proprio nel giorno in cui c’è stata la prima giornata dedicata alla somministrazione dei vaccini alla fascia di età compresa tra i 5 e i 12 anni.