Pasta: 300 formati e un unico grande amore tutto italiano

C’è un alimento che più di tutti ci rappresenta nel mondo e che fa parte dell’anima del nostro Paese: la pasta! Nel 2020 il suo consumo è cresciuto e nelle dispense degli italiani sono entrate 50 milioni di confezioni in più rispetto all’anno precedente. Tuttavia, a segnare il vero record, è stato il boom di esportazioni che, come mostra uno studio di Coldiretti, ha superato quota 3,1 miliardi, facendo registrare una crescita del 16% in più rispetto al 2019.

La pasta si conferma quindi un ingrediente apprezzato in tutto il mondo ma soprattutto nel Bel Paese, che resta il principale consumatore, come confermato dai dati: circa 23 kg di pasta l’anno pro capite!

Alcuni formati più di altri sono i prediletti: al primo posto gli spaghetti, medaglia d’argento alle penne rigate e bronzo ai fusilli. A seguire rigatoni, farfalle, linguine e via via gli altri. A oggi sono oltre 300 i tipi di pasta consumati in Italia classificabili in paste secche e fresche, corte, fini, lisce, rigate. Una ricerca più approfondita ci permette di scoprire moltissime tipologie meno note, più ricercate e che raccontano le tipicità delle regioni di provenienza: come i bucatini, che racchiudono l’anima del Lazio, la fregula tipica della Sardegna o le orecchiette dalla solare Puglia.

Da sempre la pasta fa parte della tradizione culinaria italiana; che sia liscia, rigata, lunga o corta ha comunque una storia da narrare! Se leggendo ti è venuta voglia di un buon piatto di pasta 100% Made in Italy, trovi in vendita pasta online artigianale su Destination Gusto, il portale per gli amanti del buon cibo italiano!

Troverai una vasta scelta: dalle famose orecchiette pugliesi, ai cavatelli molisani, dalla calamarata tradizionalmente consumata con pesce e frutti di mare ai paccheri napoletani.

A rendere unica la pasta di #destinationgusto sono tante le ragioni; l’intero processo di lavorazione, i grani italiani, la trafilatura al bronzo, le particolarità dei formati, gli impasti unici, il momento dell’essiccazione e un’attenzione particolare, frutto di esperienze e tradizioni secolari guidate dalle più innovative tecnologie.

Destination Gusto, un viaggio nell’anima dell’Italia.

