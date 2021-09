Un bambino di 3 anni è precipitato da un balcone ed è morto a Napoli. La tragedia è avvenuta in un appartamento al terzo piano della sua abitazione in via Giuseppe Piazzi all’incrocio con via Foria, non lontano dagli uffici del giudice di pace.

Sul posto sono intervenuti Polizia e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare la morte del bambino.

Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto.