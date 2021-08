Dramma a Giungatelle: precipita in un tombino e muore

Dramma nel pomeriggio a Giungatelle, frazione del Comune di Montecorice. Un uomo del posto, A. F. di 70 anni, è stato trovato morto. Il malcapitato stava effettuando con il trattore dei lavori agricoli nel suo terreno. Ad un certo punto sarebbe sceso dal mezzo e forse in seguito ad un malore sarebbe precipitato in un tombino per la raccolta dell’acqua piovana.

L’assenza prolungata dell’uomo ha fatto scattare l’allarme. Sul posto Carabinieri, sanitari del 118 e vigili del fuoco.

Da comprendere cosa è esattamente accaduto. Probabilmente l’anziano ha avvertito un malore mentre tagliava l’erba, precipitando. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Agropoli.