Campionati regionali: resi noti i termini di iscrizione per i tornei maschili e femminili

Diverse le news giunte nelle ultime ore dalla LND Campania. In particolare puntiamo lo sguardo sulle scadenze alle iscrizioni per i campionati regionali e sul corso da allenatore per conferire la licenza “D” che si terrà a Salerno.

LND Campania: le scadenze di iscrizione ai campionati regionali

Ancora aperte per quanto riguarda il calcio maschile le iscrizioni ai tornei di Prima Categoria e per le Under 19, sino al 9 settembre, Seconda Categoria, giorno 16 dello stesso mese. Per la Terza Categoria il termine è quello del 7 ottobre mentre per le attività amatoriali il giorno 14.

Per il calcio a 5 la Serie C2 vedrà chiuse le iscrizioni il giorno 19 agosto, le Under 19 e 21 il 16 settembre e la Serie D il giorno 28.

Nel calcio femminile la possibilità di iscrizione in Eccellenza è aperta sino al 9 settembre e il 16 per le Juniores, mentre per la Serie C di calcio a 5 sino al 26 agosto.

La stessa LND Campania ha reso noto poi le date per il corso di abilitazione per conseguire la possibilità di diventare allenatore dilettante regionale, ovvero la licenza D.

Le relative domande di ammissione, a pena di nullità, dovranno essere presentate al C.R.

Campania esclusivamente alla mail segreteria.campania@lnd.it. La domanda dovrà essere presentata entro giovedì 9 settembre 2021, compilate sul modello pubblicato e corredate da tutta la documentazione prescritta dal bando.

Il Corso, riservato ai residenti nelle province campane di Salerno, Avellino e Benevento, si terrà a Salerno ed avrà la durata di sette settimane.

Si partirà dal 27 settembre al 02 ottobre per poi proseguire dal giorno 11 al 16 e dal 25 al 30 dello stesso mese. A novembre poi si parte il giorno 8 sino al 13 e dal 22 al 27 novembre per poi passare a dicembre dal 6 al giorno 11. Gli esami si terranno dal 20 al 23 dicembre.

Tutti gli interessati potranno prendere visione e acquisire copia del “Bando di ammissione al

Corso” mediante il sito internet della LND Campania.