Trionfa al Parco Virgiliano di Napoli la ASD Donatella Atletica Eboli

Titolo regionale per le ragazze e tanti altri podi per il gruppo del Maestro Gianfranco Taddeo La società ebolitana ASD DEA trionfa in occasione dei campionati regionali di staffetta presso la pista del Parco Virgliano di Napoli dove gli atleti del Maestro Gianfranco Taddeo si distinguono con i ottimi risultati.

I premi

La staffetta 4×100 ragazze composta da Laura Di Michele, Matilde Cozza, Sara Biondi, Melissa Giraulo conquista il titolo regionale con grande spirito di squadra e grande determinazione con il crono più veloce 1’00″49. La staffetta 4×100 cadette composta da Biancamaria Mele, Michela De Luna, Giovanna Mazza, Nila Magliano, con un crono importante di 55″14, migliorando il personale societario, ottengono il secondo gradino del podio. La staffetta 4×100 ragazzi composta da Alessio Gagliardi, Gabriele Iorio, Luigi Russo, Simone Mazza salgono sul terzo gradino del podio con grande determinazione e ottenendo per loro un grandissimo risultato, crono 1’01″51.

Successo per i piccoli esordienti

Nel pomeriggio si sono distinti anche i piccoli Esordienti della DEA che, con grande divertimento e tanta voglia di mettersi alla prova, hanno fatto esperienza fondamentale per il loro percorso di crescita. «Complimenti a tutti gli atleti per la loro tenacia di voler migliorare sempre!» è l’augurio che arriva dalla società.