Dilettanti, si riparte: le date e le info dei tornei regionali maschili, femminili e di calcio a 5

Di poche settimane fa è la chiusura dei massimi campionati di calcio dei dilettanti ripartiti nella regione Campania. La LND regionale ha comunicato nelle scorse ore tutte le info riguardanti la prossima stagione, targata 2021-2022.

Dilettanti Campania: i costi dei tornei regionali maschili

ECCELLENZA € 4.500,00

PROMOZIONE € 3.780,00

PRIMA CATEGORIA € 2.710,00

SECONDA CATEGORIA € 1.970,00

TERZA CATEGORIA “RISERVE” € 760,00

JUNIORES REGIONALE – UNDER 19 € 800,00

JUNIORES PROVINCIALE – UNDER 19 € 710,00

TERZA CATEGORIA € 1.150,00

I costi per calcio a 5 e 11 femminile

CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1 € 1.105,00

ECCELLENZA FEMMINILE € 1.170,00

CALCIO A CINQUE UNDER 21 – Maschile e Femminile € 460,00

CALCIO A CINQUE UNDER 19 Femminile “pure” € 850,00

Quelli per il futsal maschile

CALCIO A CINQUE – SERIE C1 € 1.730,00

CALCIO A CINQUE – SERIE C2 € 1.415,00

ATTIVITÀ AMATORI € 1.650,00

CALCIO A CINQUE – SERIE D € 1.185,00

CALCIO A CINQUE Under 19 “pure” € 850,00



Dilettanti Campania: i termini di iscrizione comunicati

ECCELLENZA GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2021

PROMOZIONE GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2021 € 3.780,00

PRIMA CATEGORIA GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE 2021 € 2.710,00

SECONDA CATEGORIA GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 2021

CALCIO A CINQUE – SERIE C1 GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2021

CALCIO A CINQUE – SERIE C2 GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2021

Quando iniziano i campionati maschili

ECCELLENZA 11 – 12 SETTEMBRE 2021

PROMOZIONE 18 – 19 SETTEMBRE 2021

PRIMA CATEGORIA 25 – 26 SETTEMBRE 2021

SECONDA CATEGORIA 25 – 26 SETTEMBRE 2021

JUNIORES REGIONALE U19 25 – 26 – 27 SETTEMBRE 2021

TERZA CATEGORIA – UNDER 21 23 – 24 OTTOBRE 2021

TERZA CATEGORIA – UNDER 19 23 – 24 OTTOBRE 2021

JUNIORES REGIONALE – UNDER 19 25 – 26 – 27 SETTEMBRE 2021

JUNIORES PROVINCIALE – UNDER 19 25 – 26 – 27 SETTEMBRE 2021

TERZA CATEGORIA 23 – 24 OTTOBRE 2021

COPPA ITALIA – ECCELLENZA 4 – 5 SETTEMBRE 2021

COPPA CAMPANIA PROMOZIONE DATA DA STABILIRE

Lo start per il calcio femminile a 5 e a 11

ECCELLENZA FEMMINILE 25 – 26 SETTEMBRE 2021

COPPA ITALIIA FEMMINILE 18 – 19 SETTEMBRE 2021

JUNIORES FEMMINILE 25 – 26 SETTEMBRE 2021

CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C 25 SETTEMBRE 2021

COPPA ITALIA DI CALCIO A 5 FEMMINILE formula Final Four–GEN. 2022

Per il futsal maschile

CALCIO A 5 SERIE C1 11 SETTEMBRE 2021

CALCIO A 5 SERIE C2 25 SETTEMBRE 2021

COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 “D” 2 OTTOBRE 2021

CALCIO A 5 SERIE D 23 OTTOBRE 2021

COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 UNDER 21 2 OTTOBRE 2021

CALCIO A 5 JUNIORES UNDER 21 23 OTTOBRE 2021

CALCIO A 5 JUNIORES UNDER 19 23 OTTOBRE 2021

COPPA ITALIA DI CALCIO A 5 formula Final Eight –GEN. 2022



Gli orari ufficiali dei campionati dei tornei dilettantistici in Campania

Dal 25 Luglio 2021 ore 16.00

Dal 5 Settembre 2021 ore 15.30

Dal 31 Ottobre 2021 ore 14.30

Dal 23 Gennaio 2022 ore 15.00

Dal 27 Marzo 2022 ore 16.00

Dal 17 Aprile 2022 ore 16.30