Eccellenza, play off: finisce il sogno delle cilentane

Sono partiti mercoledì i tanto attesi play-off di Eccellenza campana. Dopo 20 giorni di stop forzati, infatti, il CONI si è pronunciato dando ragione all’Agropoli sul ricorso presentato per la gara giocata contro il Buccino Volcei. Da qui la riammissione nella griglia della post-season della squadra guidata da Carmine Turco e l’estromissione di quella allenata da Mario Pietropinto. La sentenza di lunedì ha ridisegnato la classifica del girone E d’Eccellenza che ha visto la Virtus Cilento precedere l’Angri e l’Agropoli. Le due cilentane hanno superato lo scoglio del primo turno qualificandosi alle semifinali di oggi.

Virtus Cilento: finisce 2-1 la trasferta in casa del San Giorgio

Dopo aver superato ai supplementari l’Albanova allo stadio “Ardisani” trasferta ostica per la Virtus Cilento. I ragazzi di Castiello erano impegnati, alle ore 16:30, infatti allo stadio “Paudice” nella tana del temibile San Giorgio. I padroni di casa partono forte e passano al 14′ con Greco che buca la difesa cilentana per il momentaneo 1-0. I napoletani continuano a premere ma in pieno recupero del primo tempo arriva il pareggio. Natiello dai 20 metri pennella una palla sopra la barriera che si infila per l’uno ad uno. Nel secondo tempo la Virtus tiene meglio il camp giocando a viso aperto. Al 77′ Di Paola imbecca Simonetti che di testa insacca per il 2-1. Nel recupero Meloni sbaglia un rigore, parato da Castiello. Termina però 2-1 con i napoletani in finale.

Agropoli: delfini impegnati in casa della Mariglianese non basta il 2-2

Allo stadio comunale di Brusciano impegno esterno alle 16:30 per l‘Agropoli. L’undici guidato da Carmine Turco dopo il successo di misura del primo turno dei play-off al “Canada-Cioffi” di Cervinara era opposto alla Mariglianese. Sono i napoletani a fare la partita e a segnare con Malafronte e Aracri, pescati entrambi in posizione irregolare. Un primo tempo giocato sotto un caldo torrido termina cosi a reti bianche. Nella ripresa al terzo Aracri porta in vantaggio i suoi deviando a rete da pochi passi. Al 73′, dopo una buona occasione per Margiotta, arriva però il punto del raddoppio con Malafronte che realizza dal dischetto per il 2-0 dei padroni di casa. L’Agropoli torna in corsa a sette dalla fine grazie all’autorete sfortunata di Battaglia. Al 94′ l’insperato pari giunto su rigore trasformato da Margiotta. Nei supplementari però gli assalti ospiti non cambiano il match. L’Agropoli abbandona i play-off con il pari che premia la Mariglianese.

Eccellenza: le quattro gare in programma oggi

Parte alta del tabellone con una squadra promossa in Serie D Acerrana 2-0 Pomigliano San Giorgio 2-1 Virtus Cilento Parte bassa del tabellone con una squadra promossa in Serie D Mariglianese 2-2 Agropoli Ischia 0-0 Pianura