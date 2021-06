Eccellenza: Agropoli ai play-off, vinto il ricorso con il Buccino

Era attesa oggi la sentenza sul ricorso della gara tra Agropoli e Buccino Volcei. Dopo il nulla di fatto nell’istanza cautelare indetta dal CONI sul reclamo in atto dello scorso 11 giugno era stata designata la data odierna per il termine ultimo sulla decisione finale. Il tutto ha stoppato di fatto i play-off di Eccellenza programmati ad inizio mese. La prima sezione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha accolto il ricorso dell’Agropoli inserito cosi nella griglia dei play-off. Estromesso, invece, il Buccino.

La sentenza

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, al termine dell’udienza tenutasi oggi, presieduta dal prof. Sanino, HA ACCOLTO il ricorso presentato dalla ASD U.S. Agropoli contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Dilettanti, il Comitato Regionale Campania FIGC-LND e la ASD Buccino Volcei Calcio avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania FIGC-LND.

Resa con dispositivo sul C.U. n. 5/CSAT del 26 maggio 2021 e con motivazioni pubblicate sul C.U. n. 6/CSAT del 28 maggio 2021, con la quale, nel respingere il reclamo proposto dalla odierna ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata sul C.U. n. 9/GST del 12 maggio 2021, che, in accoglimento del ricorso proposto dalla ASD Buccino Volcei Calcio, aveva inflitto all’Agropoli la sanzione della perdita della gara Agropoli – Buccino del 2 maggio 2021 con il risultato di 0-3, a causa della partecipazione in posizione irregolare del calciatore Filippo Manzi.

Per l’effetto, annullando ogni precedente decisione degli Organi di Giustizia Federale, ha convalidato il risultato di 1-0 in favore dell’ASD Agropoli, così come conseguito sul campo nella gara contro il Buccino Volcei del 2 maggio 2021, valevole per il Campionato di Eccellenza del CR Campania FIGC – LND ss. 2020/2021. Ha, altresì, condannato la resistente ASD Buccino Volcei Calcio alla rifusione delle spese di lite in favore della ASD U.S. Agropoli nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, nonché delle spese come sostenute per l’accesso al Collegio di Garanzia.

Ricorso Agropoli Buccino: torneo fermo dallo scorso 2 giugno

Si è chiusa mercoledì 2 giugno la fase a gironi del torneo d’Eccellenza, pronta da calendario ad aprire le danze per i play-off. Restava però in bilico la posizione di Buccino Volcei ed Agropoli per un ricorso vinto dai rossoneri lo scorso 12 maggio ed un contro ricorso ancora in atto da parte del team cilentano. La gara disputata lo scorso 2 maggio, e vinta dai delfini per 1-0, vedeva la posizione irregolare in campo del portiere dei cilentani Filippo Manzi. Il calciatore squalificato non era sceso in campo nella gara precedente contro il Faiano, ma la squalifica non sarebbe stata scontata visto il risultato inizialmente non omologato nel match contro i bianco-verdi.

Eccellenza: play-off congelati per altri 10 giorni

Quindi lo stesso Manzi nella sfida successiva contro il Buccino Volcei, nonostante l’intreccio saltato contro il Faiano, non poteva a quanto pare prendere parte alla partita tra cilentani e volceiani. Lo scorso 3 giugno la notizia dello slittamento degli stessi stessi play-off mentre oggi, 21 giugno, si è sciolto il nodo giudiziario tra Agropoli e Buccino.

Play-off con l’Agropoli

Parte alta del tabellone con una squadra promossa in Serie D Frattese Vs Pomigliano Acerrana Vs Barrese Virtus Cilento Vs Albanova San Giorgio Vs Scafatese Parte bassa del tabellone con una squadra promossa in Serie D Cervinara Vs Agropoli Mariglianese Vs Napoli Utd Pianura Vs Angri Ischia Vs Palmese