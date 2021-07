Sapri: camion provoca voragine sul Lungomare | VIDEO

Paura nella notte a Sapri. Un camion di una ditta pugliese ha provocato una voragine sul Lungomare Italia. Il mezzo trasportava una ruota panoramica che doveva essere posizionata nell’area dei campi da tennis. Il camionista, probabilmente, non avendo indicazioni sul punto dove salire, è montato sul marciapiede in un punto non idoneo determinando la voragine.

Non ci sono altri danni ed anche il traffico risulta regolare. L’episodio è accaduto intorno alle 2. Poco fa l’area è stata transennata e la motrice è stata staccata dal rimorchio. Il mezzo inizialmente era rimasto intrappolato con le ruote all’interno della buca.

Sul posto gli agenti della Polizia Municipale di Sapri. La voragine è profonda circa un metro. Probabilmente il camion è salito sul marciapiede proprio in un punto sotto il quale scorre un canale.