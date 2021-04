La ricetta: lagane e ceci

Un piatto dell’antichità sempre apprezzato, povero per costi e ricco di proprietà nutrizionali. Un piatto della tradizione campana con la ricetta di famiglia che viene tramandata da generazione in generazione. Vediamo oggi come preparare lagane e ceci nel modo più semplice. Iniziamo con la preparazione dei ceci che dovranno restare a bagno in acqua fredda per 12 ore almeno.

Per 4 persone ci occorreranno 250 gr di ceci che andremo a cuocere in abbondante acqua con un cucchiaino di bicarbonato. Intanto prepariamo la lagana con 250 gr di farina di grano duro e 150 gr di semola rimacinata, uniamo le due farine e aggiungiamo a filo acqua a temperatura ambiente q.b. per ottenere un panetto liscio ed omogeneo.

Avvolgiamo nella pellicola e lasciamo riposare per 30 minuti. Intanto passiamo al passaverdura circa 80 gr dei 250 gr di ceci cotti. In una padella facciamo rosolare uno spicchio di aglio e togliamolo appena imbiondito. Uniamo l’olio ai ceci e aggiustiamo di sale.

Tiriamo l’impasto al mattarello fino ad ottenere una sfoglia di circa 3 mm di spessore e andiamo a tagliare a strisce larghe 1,5 cm circa in formato irregolare. Portiamo a bollore i ceci e aggiungiamo le lagane, saranno cotte in pochi minuti.

Il nostro piatto è pronto per essere servito ben caldo con una spolverizziata di prezzemolo tritato finemente e a piacere pepe o peperoncino piccante. Per i palati più decisi possiamo aggiungere delle fettine di lardo croccanti.