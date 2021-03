Riprende somministrazione AstraZeneca. Cilento e Diano: nessun problema sui pazienti

L’Unità di Crisi della Regione Campania, riunitasi d’urgenza questa mattina, ha recepito le indicazioni del Ministero della Salute, sbloccando la somministrazione del vaccino Astrazeneca che quindi riprenderà regolarmente, fatti salvi i lotti sui quali, in via precauzionale, è in corso una campionatura da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.

“Tali lotti non verranno utilizzati per il tempo strettamente necessario al completamento della campionatura. Non esistono al momento controindicazioni sanitarie al prosieguo della campagna vaccinale con Astrazeneca“, fa sapere la Regione.

La Campania, dopo il ritiro di un unico lotto da parte dell’Aifa, aveva disposto lo stop a tutte le dosi di AstraZeneca. Un provvedimento che ha ingenerato ulteriori timori e paure nell’utenza e che rischia di ritardare ulteriormente una campagna vaccinale che già va a rilento. Il tutto ingiustificatamente (leggi qui).

Anche nel Cilento e Vallo di Diano, dove il personale della scuola si era sottoposto al vaccino anticovid dell’azienda anglo-svedese, sono emersi timori, intensificati dal provvedimento della Regione su cui ora si registra un dietrofront.

Molti docenti, comunque, hanno scelto di sottoporsi ad un test per verificare i tempi della coagulazione del sangue a scopo precauzionale. Al momento non si registra alcun problema. Tutti godono di buona salute, salvo qualche normale effetto collaterale non grave.