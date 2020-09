Atena Lucana: colpo in officina, ingente il bottino

ATENA LUCANA. Nuovo furto nel comprensorio valdianese. La notte scorsa dei ladri sono entrati in azione ad Atena Lucana, all’interno di un’officina per la lavorazione del ferro sita in località Rullo. I malviventi dopo aver forza un accesso sono riusciti ad entrare nel locale. Notevole il bottino: portate via diverse attrezzature da lavoro per un valore di alcune migliaia di euro.

Successivamente hanno individuato un’auto, una Peugeot 208, e sono riusciti ad appropriarsene.

Il colpo è stato scoperto questa mattina. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina.