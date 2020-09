Sala Consilina, rubate auto e attrezzature da lavoro

Nuovi furti a Sala Consilina. La città è alle prese ormai da giorni con l’azione di malviventi.

In particolare i soliti ignoti stanno agende nella periferia nord della città e nello specifico in via Deserte, Viscigliete e Santa Maria della Misericordia.

Il bottino degli ultimi colpi sono una Fiat Marea e diverse attrezzature da lavoro (trapani, tagliaerba ed altri attrezzi per la realizzazione di impianti idraulici).

Il furto è avvenuto in un deposito adiacente una abitazione in via Santa Maria della Misercordia. I ladri hanno portato via anche del denaro contante trovato all’interno di un’altra auto.