Agropoli: rubata cagna di cinque mesi

AGROPOLI. Furto nel comune cilentano, ma questa volta ad essere presi di mira non sono soldi o gioielli. Nei giorni scorsi, infatti, sarebbe stata rubata una cagnolina di nome Nina, dal colore prevalentemente bianco. L’animale sarebbe stato fatto salire a bordo di una macchina nera. L’episodio sarebbe stato registrato mercoledì alle ore 19:00 in via Belvedere, in zona Trentova.

La cagnolina, di soli 5 mesi, ha tutte le vaccinazioni ma non era stata ancora munita di microchip.

Il proprietario, quando si è accorto della scomparsa di Nina, ha subito allertato tutti i suoi conoscenti. Chiunque potesse ritrovare la cagnolina (vedi foto) può chiamare il proprietario, Mimmo, al numero 3392627610.