Classifica Censis: l’Unisa è l’ottavo ateneo in Italia

Pubblicata la nuova classifica Censis delle Università d’Italia 2020-2021 (XX edizione). La pubblicazione è ormai un appuntamento annuale a supporto dell’orientamento degli studenti pronti a intraprendere la carriera universitaria, configurandosi come un’articolata analisi del sistema italiano (degli atenei statali e non statali), basata sulla valutazione di 6 indicatori: strutture disponibili, servizi erogati, livello di internazionalizzazione, capacità di comunicazione 2.0 e grado di occupabilità dei laureati.

Gli atenei statali, 58 in tutto, sono stati suddivisi in cinque gruppi sulla base del numero di iscritti desunto dall’elaborazione condotta dall’Ufficio di statistica del Miur su dati Ans. L’Ateneo salernitano è stabilmente annoverato nel gruppo dei “Grandi Atenei” (da 20.000 a 40.000 iscritti), cluster cui si è aggiunta in questa edizione anche l’Università di Ferrara.

Unisa si colloca all’8° posto in Italia con un punteggio di 87.3. Sui 6 indicatori valutati, l’Ateneo ottiene il punteggio più alto (di 104 sul massimo di 110) sulla voce “Comunicazione e Servizi digitali”, posizionandosi al secondo posto in Italia, solo dopo l’Ateneo di Perugia. Punteggio in crescita anche sull’indicatore “Borse”. Con un totale di 91, su questo indicatore Unisa passa dal 5° al 3° posto nel ranking. Bene anche sull’indicatore “Servizi”, che permette all’Ateneo di guadagnare la 3a posizione a livello nazionale (quarti lo scorso anno), confermando l’attenzione alla vivibilità dei campus e alla numerosità di servizi offerti agli studenti e alla comunità.