Serie D: ufficializzate le date della stagione 2020-2021

La Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito le date della prossima stagione di Serie D. Un’annata 2020-2021 che vedrà sicuramente ai nastri di partenza due formazioni cilentane, la Polisportiva Santa Maria dell’ex Agropoli Esposito e la Gelbison di un altro ex delfino, Ferazzoli. Si parte il 20 settembre con il turno preliminare di Coppa Italia, mentre il campionato partirà la settimana successiva, domenica 27; il 10 ottobre inizierà invece il campionato juniores. In attesa di conoscere quale sarà il destino delle formazioni territoriali per quanto riguarda la composizione dei gironi, le società dei presidenti Tavassi e Puglisi si stanno muovendo sul mercato ed hanno anche ufficializzato i primi colpi.

Dopo la conferma del talentuoso Capozzoli, i giallorossi hanno rimpolpato il reparto offensivo con l’esperto Domenico Maggio. Il bomber napoletano ritrova Esposito per la terza volta in carriera dopo Sarnese, Portici e Nola,ed è in attesa di tornare quello dei tempi di Afragola, mentre i rossoblu si sono assicurati le prestazioni di Maiorano, classe 96, l’anno scorso al Marsala, ex Paganese, e cresciuto nei settori giovanili di club come Inter e Sassuolo.

Entrambe le formazioni tenteranno di restare nella categoria: il Santa Maria è alla prima stagione della propria storia in quarta serie, la Gelbison si appresta a disputare la decima consecutiva in questo campionato: l’ultima retrocessione risale infatti al 2009, mentre nel 2011 fu rilevato il titolo del Serre Alburni, appena promosso in quarta serie sotto la guida di mister Pietropinto.