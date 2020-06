L’atletica riparte, ad Agropoli un test di allenamento controllaro

Ieri, 25 Giugno, allo stadio “Raffaele Guariglia” di Agropoli, è ufficialmente ripartita l’attività agonistica dell’Atletica. Infatti, sulla pista Pietro Mennea, si è svolto un test di allenamento controllato al fine di mettere in pratica le linee guida stabilite da governo e Fidal per ricominciare in sicurezza. Tra le varie misure adottate quella delle corsie alternate, con un limite di 4 atleti per batteria, sanificazione dei blocchi di partenza dopo ogni start e l’uso di attrezzi personali. Il test si è svolto a porte chiuse ma, i tecnici e dirigenti che hanno supervisionato l’allenamento dagli spalti, hanno seguito un rigido protocollo di sicurezza: Posti distanziati e l’uso della mascherina in caso di assembramenti.



Sotto il punto di vista tecnico, sono da sottolineare le prestazioni di Simona Senatore nei 300m che fa segnare il nuovo record regionale Allieve con rilevamento manuale: “Tra i risultati migliori sicuramente i complimenti vanno a Simona Senatore che migliora il record regionale sui 300 e ad Umberto Galasso che si prende la leadership maschile sui 300m migliorando il record societario”, è il commento del Presidente Angelo Palmieri, che annuncia l’ingresso di due nuovi atleti nell’ASD Atletica Agropoli: “Tutta la famiglia dell’Atletica Agropoli intende dare il benvenuto a Luigi Cavaliere e Federica Matera, che hanno deciso di sposare il progetto Agropoli, benvenuti ragazzi!”



Uno staff come una famiglia, la ripresa delle attività è il simbolo di una dura e seria programmazione: “Il mio ringraziamento va prima di tutto ai tecnici di questi ragazzi – conclude Palmieri – vera pietra miliare della nostra Associazione che, con la loro inventiva, preparazione e pazienza, sono riusciti a mantenere motivati i ragazzi per avere oggi un movimento attivo e sano”