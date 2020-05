Send an email

Anche quest’anno a Sala Consilina, sul traliccio in località Termini, sono nati i cicognini. Il traliccio, dal 1996 è diventato la residenza estiva delle cicogne e fino ad ogni sono stati oltre 60 i cicognini venuti alla luce. Nelle prossime settimane, le cicogne spiccheranno il volo affrontando un viaggio di diecimila chilometri per tornare in Africa.

Le foto sono di Gaetano Esposito