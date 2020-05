Send an email

Agropoli: avviso pubblico per drive in e cinema all’aperto

Cinema all’aperto e drive in, c’è l’avviso pubblico da parte del Comune di Agropoli. Per quanto riguarda il cinema questo sorgerà nell’area adiacente il cineteatro Eduardo De Filippo. L’obiettivo è realizzare un’arena polifunzionale all’aria aperta di 500 posti per eventi, spettacoli e concerti. Gli interessati potranno inviare la loro disponibilità tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it allegando la propria proposta progettuale.

Medesimo iter per il drive in che invece sorgerà in piazza Mercato. L’obiettivo del Comune è di creare nuovi spazi dedicati anche all’intrattenimento garantendo il contenimento del distanziamento.

Di qui la scelta dell’Ente di realizzare un’area polifunzionale nei pressi del cineteatro e un drive in nell’area marcatale. Le offerte dovranno essere inviate entro questo fine settimana e saranno esaminate dall’amministrazione comunale che si riserva la possibilità di approfondire con i soggetti interessati le proposte.