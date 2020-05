Emergenza Covid, Conte: possibile anticipazione delle aperture

Si è in condizione di studiare un’eventuale anticipazione delle aperture per altre attività commerciali con differenziazioni geografiche, come richiesto da alcune Regioni, in presenza di un protocollo di sicurezza. Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un’intervista al Fatto Quotidiano in cui annuncia che il decreto maggio conterrà, fra l’altro, le eco-ristrutturazioni degli immobili ‘a costo zero’ attraverso il credito di imposta.

Per quanto riguarda la ripartenza dello sport, c’è l’intenzione di convocare Federcalcio e altre federazioni per un quadro condiviso.

Sull’economia il premier ammette che, con la caduta del Pil, gli effetti saranno molto dolorosi. E’ anche per questo, aggiunge, che si sono varate una manovra da 25 miliardi e ora un’altra da 55: “E’ l’intervento più poderoso degli ultimi anni”.