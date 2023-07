100 mila euro di danni all’anno dovuti all’erosione: Ascea pensa ad un maxi progetto da 20 milioni con Casal Velino

100 mila euro all’anno. E’ questa la spesa che prima che inizi la stagione estiva, il comune di Ascea ha già impiegato per l’erosione costiera.

Non per prevenirla, ma per riparare i danni arrecati dal mare alle infrastrutture del lungomare.

C’è una vena di amarezza nelle parole del sindaco Pietro D’Angiolillo che, alla fatidica domanda sull’emergenza sul dissesto idrogeologico e sull’erosione costiera, pare rassegnato allo scenario che annualmente si ripete: il mare avanza, risucchia parte del lungomare e della strada carrabile ed immediatamente bisogna mettere a gara di lavori da eseguire in somma urgenza in previsione dell’estate. “almeno 80- 85 mila euro”- afferma il sindaco e nonostante siano presenti le barriere di sottoflutto.

Nuovi progetti per riparare ai primi?

Gli interventi di cui parla D’Angiolillo, pare che rientrino fra quelli all’indice del presidente del Codacons Cilento, Bartolomeo Lanzara che, nei giorni scorsi, tramite comunicato ha chiesto proprio il senso di alcuni lavori, costati milioni e che non hanno risolto l’esborso continuo di altri centinaia di migliaia di euro per riparare ai danni nella stragrande maggioranza dei comuni costieri.

“Interventi, costati milioni di euro, che si sono rilevati insufficienti e poco incisivi – ha scritto il responsabile Codacons Cilento – Dopo numerosi interventi economici nelle zone più colpite del territorio cilentano, ancora non si riesce a capire i fondi stanziati, in questi anni, dalla regione, ai comuni costieri del Cilento e come sono stati impiegati, considerato gli scarsi risultati raggiunti.”.

Ascea si appella al presidente della Provincia

Per il sindaco di Ascea, il problema dei danni legati all’erosione sarebbe anche dovuto al fatto che il concepimento dei muretti del marciapiede del lungomare fu fatto in un periodo in cui l’arenile aveva dimensioni differenti: “la spiaggia era di 50 metri, ora il mare scava sotto”, ma è fiducioso su un prossimo intervento: “con la Provincia abbiamo in programma di realizzare un altro progetto, insieme al comune di Casal Velino di circa 20 milioni di euro per fare in modo che la barriera soffolta arrivi nell’ultimo tratto in cui manca, in modo da mettere in sicurezza anche le case”.