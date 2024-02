Vallo della Lucania: ok all’ospedale di comunità | VIDEO

Il consiglio comunale di Vallo della Lucania ha deciso, dopo una brevissima discussione, di dare parere positivo riguardo l’ampliamento dell’ospedale di comunità, che verrà realizzato non lontano dallo stadio “Morra”, in via Raffaele De Giuli, in un’area di proprietà dell’Asl. A finanziare l’opera per 2,5 milioni di euro fondi PNRR.

La minoranza ha solo chiesto al primo cittadino se la nuova appendice potesse interferire con i lavori previsti per il limitrofo impianto sportivo. Il sindaco, Antonio Sansone, ha precisato che gli interventi saranno eseguiti senza interferenze reciproche.

A questo punto, tutti i consiglieri hanno votato a favore.