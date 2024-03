Unpli Provinciale, rinnovato il consiglio: quasi certa la vicepresidenza al Cilento

Sabato 23 marzo, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale dell'UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) Salerno. Pietro D'Aniello con 60 voti, è il nuovo presidente, mentre la vicepresidenza, discussa nell'ambito nell'incontro, sarà formalizzata al prossimo Cda. Certo il nome, è quello di Gerardo Luongo, già consigliere provinciale e presidente della Pro Loco Futos di Futani

I numeri

Le Pro Loco aventi diritto al voto sono state 112.

Le Pro Loco che hanno votato, sono state in n. 98.

A Presidente provinciale dell'UNPLI è stato eletto Pietro D'Aniello con 60 voti,Mario De Iulius ha invece ottenuto 35 voti.

3 le schede bianche, nessuna nulla.

Gli eletti:

1) LUONGO Gerardo con 50 voti;

2) TORTOLANI Enrico con 47 voti;

3) VASSALLI Quirino Attilio con 43 voti;

4) OLIVIERI Aldo con 36 voti;

5) ROBERTAZZI Cosimo con 36 voti;

6) MARMO Mario con 35 voti.

Il primo dei non eletti è Francesco De Rosa con 22 voti.

Al Collegio dei Probiviri sono stati eletti:

1) MINELLA Adriana Silvana con 53 voti;

2) PASCALE Raffaele con 52 voti;

3) TOMMASINO Elena con 43 voti

Primo dei non eletti CERRATO Vincenzo con 32 voti e secondo dei non eletti FORLENZA Davide con 28 voti.

Per l'Organo di Controllo sono stati eletti, in ordine:

1) D'AMICO Maurizio;

2) DI POLITO Mario;

3) SABIA Ciro.

Il Cilento

A rappresentanza del Cilento 2 consiglieri eletti, Gerardo Luongo della Pro Loco Futos di Futani e Quirino Attilio vassalli della Pro Loco di Torre Orsaia. A questi, si è aggiunto un ulteriore rappresentante del territorio, eletto in seno all'organo di controllo: Mario di Polito della Pro loco di Novi Velia

Le dichiarazioni del presidente Luongo: “La soddisfazione più grande è stata quella di verificare, stamattina, la compattezza decisionale delle Pro Loco del Cilento che hanno agito di gruppo. E' stato gratificante vedere che l'unione ha portato ad avere nel Comitato Provinciale Unpli Salerno APS tre rappresentanti di questo territorio”.