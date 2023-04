Una Pasqua di rinascita per 3 bambini adottati da una coppia del Cilento

Leonardo, Ghita Maria e Vladimir sono tre bambini originari della Bulgaria, adottati lo scorso luglio da Niccolò e Viviana, una coppia originaria di Scario. Questa Pasqua è stata per loro una Pasqua di rinascita, poiché hanno deciso di ricevere il Sacramento del Battesimo il 9 aprile, proprio il giorno della Santa Pasqua. La cerimonia si è tenuta nella Chiesa “Immacolata” di Scario, frazione costiera del Comune di San Giovanni a Piro, ed è stata officiata dal Parroco Don Agnello Forte.

Una rinascita dopo un lungo percorso

La rinascita dei tre bambini è stata possibile grazie a un lungo percorso iniziato nel 2016 tramite l’associazione “Il Mantello” con sede a Baronissi. Dopo aver ottenuto la sentenza di adozione da parte del Tribunale bulgaro la scorsa estate, Niccolò e Viviana hanno potuto incontrare i loro tre figli a cui si sono legati fin da subito. Da allora, hanno avuto la forza di resistere ad un iter burocratico molto lungo e costoso, sia dal punto di vista psicologico che economico.

Il desiderio di formare una famiglia

Niccolò e Viviana hanno raccontato la loro esperienza e il loro desiderio di formare una famiglia: “Noi abbiamo dato la disponibilità per l’adozione internazionale e per quella italiana, ma sul fronte italiano non si muove nulla. Nonostante fossimo in lista d’attesa da diversi anni, non siamo mai stati contattati né per l’affido né per l’adozione in Italia, nonostante la nostra piena disponibilità per qualsiasi soluzione. Sicuramente l’iter italiano ti porta allo sfinimento“.

La gratitudine dei bambini

Leonardo, Ghita Maria e Vladimir sono felici della loro nuova vita in Italia e sono grati per l’amore e l’affetto ricevuto dalla loro nuova famiglia. “Siamo molto contenti di stare qua perché ora la nostra vita è bellissima. Abbiamo trovato tanti amici e le persone sono diverse e noi stiamo molto bene. Ora non ci manca nulla“, hanno dichiarato i bambini dopo il loro Battesimo.

L’importanza di una famiglia che ami

Infine, Niccolò e Viviana hanno sottolineato l’importanza di una famiglia che ami: “Bisogna ricordarsi che i bambini vogliono solo una famiglia che li ami per sempre“. La loro storia è un esempio di come l’amore e la determinazione possano superare qualsiasi difficoltà e portare alla realizzazione dei propri sogni.