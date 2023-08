Tutto pronto per i fuochi d’artificio sul mare di Marina di Camerota: attesi migliaia di turisti

A Marina di Camerota l’attesa è alle stelle per l’eccezionale spettacolo pirotecnico in occasione della festa del Santo Patrono San Domenico. L’evento, organizzato presso il suggestivo porto turistico, promette di regalare emozioni uniche e indimenticabili a tutti i presenti.

Le celebrazioni hanno preso il via ieri con la consueta fiera e uno spettacolo musicale notturno. Proseguiranno oggi alle 19.00 con la solenne processione che attraverserà le vie del paese, accompagnata da canti e preghiere. La devozione e la partecipazione dei fedeli, unita all’afflusso di turisti giunti da ogni parte, conferiranno una nota di fervore e gioia contagiosa all’intera manifestazione.

Il programma

La processione sarà l’occasione per esaltare la tradizione e la storia di Marina di Camerota, che vanta una ricca eredità culturale. Le vie del borgo si animeranno di colori e suoni, e il Santo Patrono sarà portato in processione con la partecipazione del Comitato Feste e di don Gianni Citro.

Tuttavia, il culmine dell’evento è previsto a mezzanotte, quando il cielo di Marina di Camerota si illuminerà di scintillanti giochi di luci e colori con lo spettacolo dei fuochi d’artificio. Gli abili artificieri hanno lavorato duramente per preparare uno spettacolo degno di nota, in grado di stupire e affascinare i presenti.

Le bellezze naturali della zona costiera, unite all’energia e all’entusiasmo dei migliaia di turisti, creeranno un’atmosfera di pura magia, in cui il mare e il cielo sembreranno fondersi in un abbraccio luminoso. L’emozione sarà palpabile nell’aria e il cuore di Marina di Camerota batterà all’unisono, con l’inconfondibile senso di appartenenza che caratterizza le comunità legate alle proprie tradizioni e radici.