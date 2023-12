Trovarono soldi in strada e li consegnarono al Comune: ora ai quattro ragazzi ragazzi va l’intera somma di denaro

Alla presenza del Sindaco Giampiero Nuzzo e di Responsabile del Comando Polizia Municipale Carmine Vecchio, accompagnati dai propri genitori, sono state consegnate ieri sera le banconote ai quattro ragazzi minorenni della comunità di Caselle in Pittari che le avevano rinvenute per terra e immediatamente avevano deciso di comune accordo, senza tentennamenti, con gesto davvero nobile, di portarle al Comando di Polizia Municipale del nostro Comune, con l’auspicio di poterle consegnare quanto prima al legittimo proprietario che le aveva smarrite.

La storia

La vicenda risale a circa due anni fa, quando una sera i quattro ragazzi amici, passeggiando in piazza, avevano trovato per terra le banconote, e subito avevano deciso di consegnarle al Comune.

Lo sfortunato titolare del denaro non si è mai presentato in Comune per reclamarne la legittima restituzione, e quindi come prevede la legge in questi casi, va consegnato a chi l’ha trovato.

“Un comportamento senza dubbio encomiabile e che dovrebbe essere d’esempio per tutti, ancor più rilevante perché posto in essere da ragazzi minorenni”, fanno sapere da palazzo di città.

Le parole del sindaco

Il Sindaco si è detto “orgoglioso di questi nostri giovani, che hanno dimostrato con questo gesto una grande nobiltà d’animo, altruismo e alto senso civico, segno tangibile dei valori e dell’educazione ricevuti in famiglia, dimostrando grande maturità nonostante la loro giovane età”.