Trasporti, Del Mastro (FdI): “Mi farò latore dell’istanza del sindaco Rizzo”

“Raccolgo l’istanza del primo cittadino di Castellate Marco Rizzo e mi farò latore della richiesta di adeguamento del servizio di trasporto pubblico”. Così il consigliere provinciale e coordinatore Cilento Nord di Fratelli d’Italia Modesto Del Mastro. “Il sindaco ha ragione e capisco benissimo le difficoltà che vivono ogni giorno pendolari e studenti. È una situazione complessa e difficile che riguarda non soltanto i ragazzi diretti a scuola e all’università, ma anche le loro famiglie, giustamente preoccupate per i propri figli”.

Criticità nei trasporti sul territorio

“Quella dei trasporti sulla fascia costiera da Pollica a Salerno, passando per Montecorice, Castellabate e Agropoli, è purtroppo un problema atavico. Nel mio ruolo di consigliere provinciale, però, avallerò la richiesta di Rizzo al fine di potenziare un servizio che non può continuare come adesso e cioè con le tante difficoltà di sovraffollamento. Chiederò, come già fatto, anche un potenziamento di corse in determinati orari che risultano scoperti, creando problemi seri a chi si sposta sui mezzi pubblici”.

“Avere servizi adatti all’utenza è una delle iniziative che gli enti pubblici – conclude il consigliere Del Mastro – devono assumere al fine di risolvere le criticità dei territori e portare avanti la sfida contro lo spopolamento delle aree interne. Sarà mia cura, infine, portare all’attenzione degli organi competenti, come del resto fatto in passato, la situazione in cui versano tante strade provincialei tra cui, manco a dirlo, la Via del Mare”.