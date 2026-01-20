Trasporto scolastico, il Sindaco Rizzo scrive alla Provincia: “Più corse sulla tratta Agropoli–Castellabate”

Garantire sicurezza, dignità e serenità agli studenti che ogni giorno raggiungono le scuole superiori di Agropoli. È questo l’obiettivo della nota inviata dal Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, alle istituzioni competenti per chiedere il potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale sulla direttrice Agropoli–Castellabate, una delle tratte più frequentate dall’utenza scolastica del territorio.

Il caso

Negli orari di maggiore afflusso, in particolare al mattino e nel primo pomeriggio, si registrano infatti situazioni di sovraffollamento sui mezzi, con evidenti criticità sul piano della sicurezza e del comfort per gli studenti. Una condizione che coinvolge numerosi ragazzi e ragazze di Castellabate che quotidianamente si spostano verso gli istituti di istruzione secondaria di Agropoli. Una situazione non di certo nuova, ma che da anni caratterizza il territorio.

Nella comunicazione ufficiale, il primo cittadino ha proposto l’implementazione di una corsa aggiuntiva rispetto a quella attualmente attiva, almeno nelle fasce orarie più critiche. In alternativa, è stata avanzata l’ipotesi di una rimodulazione degli orari delle corse, concentrandole nei momenti di maggiore domanda, così da ridurre il sovraffollamento e garantire viaggi più sicuri.

La nota

La richiesta è stata formalmente trasmessa al Presidente della Provincia di Salerno, alla Responsabile del Servizio di Trasporto Pubblico Locale della Provincia e al Responsabile di Busitalia, con l’auspicio di avviare un confronto costruttivo finalizzato a individuare soluzioni rapide ed efficaci.