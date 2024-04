Tra uomo e mare: il film di Fabio Re conquista il pubblico di Policastro Bussentino

Un successo strepitoso per la prima nazionale del film “Tra uomo e mare” di Fabio Re, tenutasi ieri sera al cineteatro Tempio del Popolo di Policastro Bussentino. La sala era gremita di persone provenienti dal Golfo di Policastro e dall’intero Cilento, tutte ansiose di vedere l’opera del regista di Sapri.

Un cast di attori non professionisti

Il film, girato interamente a Sapri e Vibonati, racconta la storia di Pippo, un pescatore che vive una vita sacrificata in mare per mantenere la famiglia. La sua storia, interpretata da un cast di attori non professionisti del posto, ha emozionato il pubblico, che ha apprezzato la genuinità e la forza espressiva della pellicola.

Un omaggio a Sapri e al Cilento

Oltre alla trama toccante, “Tra uomo e mare” è anche un bellissimo omaggio alle bellezze di Sapri e del Cilento. Le immagini suggestive della costa, dei borghi marinari e della natura incontaminata hanno fatto da sfondo alla storia di Pippo, regalando agli spettatori momenti di pura poesia.

Un successo che va oltre le aspettative

Fabio Re, visibilmente emozionato al termine della proiezione, ha dichiarato: “Sono arrivato al mio scopo, emozionare e tenere inchiodate le persone allo schermo. In due proiezioni abbiamo fatto il sold out. Mi sono emozionato sia vedendo il film che osservando gli spettatori incollati alle poltrone ed attenti alla visione. Sono molto soddisfatto per questo lavoro che ora porteremo in giro per l’Italia.”