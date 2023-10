Tortorella in lutto per la morte di Romualdo Tancredi. Giallo sul decesso

Un uomo di 44 anni, Romualdo Tancredi, originario di Tortorella, nel Golfo di Policastro, ha perso la vita dopo essere precipitato dal secondo piano dell’edificio comunale di Torre del Greco. L’uomo lavorava come economo presso il comune della città metropolitana di Napoli.

L’Incidente

Nella mattina di ieri, Tancredi si trovava all’interno del Palazzo di Città quando, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto all’interno della tromba delle scale di sicurezza dell’edificio comunale. La caduta è avvenuta da un’altezza di circa sei metri, facendolo atterrare sul pianerottolo sottostante.

La Scoperta

Un collega ha scoperto il corpo di Tancredi riverso sul pavimento e ha immediatamente allertato i soccorsi.

Le Gravi Ferite

Il 44enne è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Maresca di Torre del Greco. Le condizioni di salute di Tancredi erano estremamente gravi, con un forte trauma cranico e fratture al bacino e alle gambe.

Nonostante gli sforzi medici, purtroppo, Romualdo Tancredi è deceduto poco tempo dopo il suo arrivo in ospedale, lasciando un’intera comunità sotto shock.

L’Indagine dei Carabinieri

La Compagnia di Torre del Greco dei Carabinieri è intervenuta per condurre le indagini sulla dinamica dell’incidente e scoprire la causa della caduta. Molte domande rimangono senza risposta, ma le forze dell’ordine sono determinate a fare luce sulla tragedia.

Il corpo di Romualdo Tancredi è stato posto sotto sequestro in attesa dell’esame autoptico, che potrebbe fornire ulteriori dettagli sulla causa del decesso.

La Comunità in Lutto

La tragedia ha colpito non solo Torre del Greco, dove è avvenuto l’incidente, ma ha scosso profondamente l’intera comunità di Tortorella.

Romualdo era molto stimato e amato da chi lo conosceva. La sua famiglia, compresa la moglie e il figlio di 4 anni, è devastata da questa terribile notizia. Molti hanno espresso il loro affetto e le condoglianze alla famiglia di Romualdo.