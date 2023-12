Torna Dialoghi Mediterranei: nel Cilento si rinnova l’appuntamento con il festival di musica etnica

Riprendono gli appuntamenti con Dialoghi Mediterranei, il rinomato festival di musica etnica nato nel 1991 ed approdato a Palinuro nel 1996, diventando uno dei primi festival del genere in Italia. Con la direzione artistica di Antonello Mercurio e il coordinamento di Domenico Nicoletti, quest’anno il festival mette in comunicazione “Mari e Monti”, coinvolgendo non solo il Comune di Centola Palinuro come capofila, ma anche i Comuni a corona del Monte Gelbison: Cannalonga, Ceraso, Moio della Civitella, Novi Velia e Vallo della Lucania.

Il tema di Dialoghi Mediterranei 2023

Il tema del Festival Dialoghi Mediterranei è il Viaggio immersivo culturale, naturalistico ed enogastronomico, esplorando le tradizioni millenarie e la storia delle “Sette Sorelle”, insieme ai riti e alle leggende dei pellegrinaggi nei luoghi sacri del Cilento.

Il programma

Dopo il successo degli eventi estivi, il 16 dicembre segna l’inizio della seconda parte del progetto, animando ancora una volta i pittoreschi borghi del Cilento con spettacoli che mettono in mostra le eccellenze locali, come Piera Lombardi, Paola Salurso e Alina, insieme ad altre proposte suggestive che vedono protagoniste espressioni artistiche di portata internazionale.

La seconda parte del Festival prende, quindi, il via il 16 dicembre alle 20:00 nella Chiesa di San Bartolomeo a Pellare con “Oscar Movies Ensemble”, la poliedrica formazione campana nota in tutto il Mondo per il suo affascinante percorso musicale dal titolo “Impronte: musiche e immagini dalla storia del Cinema”.

Il 18 dicembre alle 18:30, l’Aula Consiliare di Vallo della Lucania ospiterà il concerto per clarinetto e pianoforte del Duo Punzi Catena, composto dal Maestro Giovanni Punzi, tra i migliori clarinettisti al mondo, e dal Maestro Costantino Catena.

Il 27 dicembre alle 18:30, al Teatro De Berardinis di Vallo della Lucania, si terrà la serata finale del tanto atteso Premio-concorso “Aniello De Vita”, con la direzione artistica del chitarrista e cantautore M° Angelo Loia, dedicato all’iconica figura dell’aedo del Cilento e rivolto a concorrenti nazionali under 35, suddiviso in due categorie: inediti e cover. La serata vedrà l’esibizione dal vivo dei finalisti e di ospiti nazionali, accompagnati dall’orchestra.

Il 28 dicembre alle 18:30, sempre al Teatro De Berardinis, sarà la volta di Carmine Padula, pianista, compositore e direttore d’orchestra italiano per numerose fiction Rai (La sposa , Chiara Lubich , Vincenzo Malinconico avvocato d’insuccesso ).

Il 29 dicembre continueranno gli spettacoli alle 20:00 nella Chiesa di San Bartolomeo a Pellare con Piera Lombardi con il Concerto di Natale e alle 22:00 con Alina in piazza Mazzini a Ceraso.

Quello di Piera Lombardi, cantautrice, è un viaggio nella memoria, con arrangiamenti che attingono alle tradizioni musicali del Cilento, evolvendosi con le sonorità dell’ethno-world, del folk e del pop internazionali.

Con “Alina, viaggio mediterraneo” le diverse atmosfere, dal fado alla taranta, dai classici della canzone napoletana ai brani della tradizione greca, israeliana e araba, attraverso i dialetti del sud Italia, si fondono in un unico linguaggio globale, rendendo questo percorso musicale-culturale interessante ed appassionante.

Il 30 dicembre alle 18:30, la Chiesa di San Nicola di Mira, a Centola, risuonerà della voce di Paola Salurso con il suo concerto di Natale, che offre un affascinante viaggio attraverso danze, canti e riti antichissimi che sopravvivono al trascorrere del tempo.

Il calendario natalizio si concluderà il 4 gennaio con un doppio appuntamento: il concerto di Natale del Coro Polifonico di Foria, con la partecipazione di Nicola Napolitano, alle 18:00 nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Cannalonga e il concerto dell’Orchestra vocale del Conservatorio “Martucci” di Salerno nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli a San Severino di Centola, alle 19:30.