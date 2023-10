Torna ad essere operativa la casa di riposo di Buonabitacolo chiusa un mese fa

Torna ad essere operativa la casa di riposo di Buonabitacolo dopo la chiusura avvenuta circa 30 giorni fa poiché nella struttura, nel corso di un controllo furano riscontrate delle inadempienze tra cui la presenza, all’interno della struttura che può ospitare persone autosufficienti, di alcuni ospiti che invece non erano in condizione di autosufficienza. La struttura che può ospitare 14 persone, sembra che al momento dei controlli, invece ne ospitasse 16.

La riapertura è stata possibile grazie alla trasformazione in “comunità tutelare” e all’assunzione di profili specifici per tale tipo di identità . È stata infatti riconcessa dal Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro e Alburni, presieduto da Vittorio Esposito e diretto da Antonio Florio, l’abilitazione all’esercizio di servizi residenziali e semiresidenziali del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, grazie alla quale la struttura potrà accogliere anche persone non autosufficienti, come richiesto espressamente dai familiari degli ospiti del servizio.