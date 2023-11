Tonfo Santa Maria: l’Altamura ne fa 5 al “Carrano”

Secondo doloroso ko consecutivo per il Santa Maria che cade rovinosamente anche contro l’Altamura con un pesante 0-5 al “Carrano”. Una prestazione incolore per la compagine di mister Ferullo che subisce i colpi della capolista. I giallorossi partono anche bene, sfiorando il vantaggio con una conclusione alta di Coulibaly. Al 17′, il primo squillo da parte della squadra ospite che, da calcio d’angolo, trova la rete con Logoluso.

Primo tempo

La prima frazione vede un Santa Maria che quantomeno ci prova. Opportunità per Bonfini su palla inattiva: il suo colpo di testa finisce sul fondo. L’Altamura, però, è cinico e ancora da corner trova il raddoppio con Bertolo di testa.

Secondo tempo

Nel secondo tempo, il Santa Maria tenta una timida reazione con uno stacco aereo di Maiese che trova il miracolo da parte di Fernandes tra i pali.

Lo 0-3 arriva con un autogol sfortunato di Cocino che cambia la traiettoria del pallone e spiazza Cannizzaro. Il poker dei biancorossi è siglato, invece, da Kharmoud che in spaccata supera ancora l’estremo difensore di casa. Il quinto gol ospite è ancora frutto di una buona azione corale.

A depositare il pallone in rete è ancora Loiodice. Doppietta per il numero 10 biancorosso. Nel finale un tiro di Ferrigno trova la risposta da parte di Fernandez che devia in angolo.

Il Tabellino

Polisportiva Santa Maria Cilento (4-3-3): Cannizzaro; Cocino, Campanella (15’ st Chironi), Bonfini, Ferrigno; Coulibaly, Maio (24’ st Ferrante), Borgia; Maiese (36’ st Silagailis), Gassama (11’ st Gaeta), Catalano (28’ st Nunziante). A disp.: Pappalardo, Nicoletti, Di Cristina, Anzillotta. All.: Ferullo.

Team Altamura (3-4-3): Fernandes; Cascella (18’ st Parisi), Mattera (22’ st Colella), Bertolo; Grande, Logoluso, Bolognese, Maccioni; Kharmoud (22’ st Dipinto), Lattanzio (13’ st Saraniti), Loiodice (35’ st Molinaro). A disp.: Spina, Battimelli, Bersaglia, D’Innocenzo. All.: Giacomarro.

Arbitro: Stefano Calzolari di Albenga (Fabrizi-Celestino)

Reti: 17’ pt Logoluso (A), 38’ pt Bertolo (A), 7’ st Cocino (aut.), 12’ st Kharmoud (A), 34’ st Loiodice (A)

Note: ammoniti Mattera (A), Coulibaly (PSM), Gaeta (PSM). Angoli: 3-5Recupero: 1’ pt e 3’ st.