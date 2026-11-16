Tg InfoCilento 16 novembre 2026, edizione delle 13.55

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Ernesto Rocco. Il tg di InfoCilento va in onda ogni giorno alle 13.55 in diretta sul Canale 79 del digitale terrestre (in replica alle 16.55 e 23.55), in streaming su InfoCilento.it e sui canali social di InfoCilento.
Commenti
Nessun commento per ora. Scrivi tu il primo.
Argomenti
Altre notizie di Video
- “Anteprima News” 16 novembre 202616 Novembre 2026
- Santa messa per la traslazione del Sangue di San Pantaleone15 Novembre 2026
- Agropoli – Serre, la telecronaca15 Novembre 2026
- Cilento Outlet: inaugurato il villaggio di Babbo Natale14 Novembre 2026
Resta aggiornato
Aggiungi InfoCilento alle fonti preferite di Google
Così le nostre notizie compariranno più spesso nelle tue ricerche su Google.Canale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app