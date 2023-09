Terremoto in Marocco. Due donne di Polla a Marrakech: “E’ stato come rivivere il sisma del 1980”

“E’ stato come rivivere il terremoto del 1980, con la differenza che questa volta eravamo lontane dalle nostre famiglie e in un Paese straniero”. E’ questo il commento di Samantha Elisio e Sabina Del Bagno che si trovano a Marrakech, in Marocco, colpito da un terribile sisma che ha provocato morte e distruzione. Le due donne valdianesi, in compagnia di altre sette donne salernitane, si trovavano in Marocco per un viaggio premio messo a loro disposizione dall’azienda per cui lavorano.

Terremoto in Marocco: la paura per le due donne valdianesi

Al momento del sisma si trovavano nella piazza di Marrakech, dove si sono verificati anche dei crolli. Gente ferite e distruzione.

E’ questo lo scenario che le due donne di Polla insieme alle compagne di viaggio si sono trovate davanti. Immagini che inevitabilmente fanno ritornare alla mente al terremoto del 1980.

Le salernitane, intanto, hanno fatto rientro a casa nella serata di ieri. Il loro aereo è atterrato a Roma-Fiumicino. I fatti sono alla spalle, la paura resta tanta.