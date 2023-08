Tentata rapina a Salerno: titolare dell’attività mette in fuga malvivente

Nel tardo pomeriggio di martedì, paura per un’esercente di un’attività commerciale a Salerno, quando si è trovata faccia a faccia con un rapinatore. L’episodio ha avuto luogo presso un caseificio in una zona centrale della città. Un individuo sconosciuto, con il volto coperto da un casco, si è introdotto all’interno del caseificio e si è avvicinato rapidamente al registratore di cassa. Tuttavia, la prontezza e il coraggio della proprietaria dell’attività hanno sventato il colpo. Senza esitazione, la donna si è lanciata contro il malintenzionato, riuscendo sorprendentemente a cacciarlo via e impedendo così il furto.

Tentata rapina: la scena ripresa dalle telecamere

Fortunatamente, il tentativo di rapina è stato catturato dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell’attività commerciale.

Le immagini, che mostrano chiaramente il momento in cui la proprietaria affronta il rapinatore, sono state condivise online e hanno immediatamente attirato l’attenzione della comunità virtuale.

Indagini in corso

Dopo l’episodio, la Questura di Salerno è stata informata dell’accaduto e ha immediatamente avviato le indagini necessarie. L’obiettivo è quello di identificare l’individuo che ha tentato la rapina.

Gli investigatori stanno analizzando attentamente le immagini registrate e stanno cercando di raccogliere qualsiasi informazione utile che possa portare all’identificazione e all’arresto del rapinatore.