Taglio del nastro per via Pisacane ad Agropoli: completati i lavori

Un belvedere con affaccio sul mare e sulla rupe del centro storico è stato inaugurato questa mattina ad Agropoli. Completate le opere per la riqualificazione e messa in sicurezza di via Pisacane, un progetto tanto atteso dai cittadini. L’iter per i lavori era partito negli anni scorsi. Oggi il taglio del nastro dell’area.

Le opere realizzate

Il sindaco Roberto Mutalipassi ha espresso la sua soddisfazione per il risultato ottenuto, dichiarando: “È il risultato dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di via Pisacane, che abbiamo inaugurato questa mattina“.

I lavori sono stati incentrati principalmente sul rifacimento del muro a valle. È stata effettuata l’installazione di una batteria di pali per il contenimento e la risoluzione definitiva dello smottamento in corso. Inoltre, è stata ripristinata la pavimentazione in pietra della strada e della scalinata che conduce a via Antonicelli, nei pressi del porto turistico. Questi interventi hanno reso via Pisacane uno dei luoghi più suggestivi di Agropoli, destinato ad attirare turisti, visitatori e naturalmente i residenti che desiderano fare una piacevole passeggiata con una vista mozzafiato.

Il commento

Il sindaco ha concluso le sue dichiarazioni sottolineando l’importanza di questa trasformazione: “È un punto panoramico unico che darà nuova linfa al nostro bellissimo paese e diventerà sicuramente una meta molto amata da turisti e visitatori”.