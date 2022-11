Al via il restyling di via Pisacane ad Agropoli

Al via i lavori di restyling e messa in sicurezza di via Carlo Pisacane, ad Agropoli. Ad essere oggetto di interventi il tratto di strada che va da via Salecaro, nei pressi del porto turistico, a via Granatelle, a ridosso di Piazza delle Mercanzie. Qui insiste anche l’ex Pretura, oggi palazzo civico delle arti.

Lavori in via Pisacane: i dettagli

L’importo dei lavori ammonta a 485.000 euro. L’arteria da tempo presentava criticità a causa di un fenomeno franoso che aveva determinato il dissesto sia dell’asfalto che del muretto adiacente alla carreggiata. La stessa situazione di precarietà si presenta anche lungo la camminata.

Grazie ai finanziamenti ottenuti dalla precedente amministrazione comunale sarà possibile avviare le opere

L’intervento mira non solo a mettere in sicurezza l’area, ma anche a riqualificarla. Le opere consisteranno nel restyling dello spazio antistante l’antiquarium (oggi chiuso al pubblico), il rifacimento del muro di contenimento a valle oltre che la ripavimentazione della strada, che sarà rifatta in pietra cilentana.

Il commento

«Diamo il via ai lavori – dichiara il sindaco Roberto Mutalipassi – su un’arteria di grande rilevanza, vista la presenza su di essa dello storico Palazzo Cirota, divenuto nel 2011 il Palazzo Civico delle Arti e la vicinanza al porto. Il lavoro andrà a valorizzare la zona, risolvendo lo smottamento in atto, creando un belvedere a mezza luna con vista mozzafiato sull’approdo turistico e pavimentando l’intero tratto, che potrà così divenire un tutt’uno con la piazza adiacente, divenuta luogo della movida».