Successo per la rassegna Agropolincanto: le immagini

Domenica 16 Aprile si è tenuta presso la Chiesa della Madonna delle Grazie di Agropoli, la rassegna corale Agropolincanto che ha visto protagonisti alcuni dei cori attualmente attivi nella provincia di Salerno: The Angel Voices, The Pop Voice, Sui Generis, Stillae Musicae, The Raimbow Crew E Laeti Cantores.

La rassegna

La rassegna, giunta alla sua terza edizione, è stata organizzata dall’associazione musicale SILESIA con il patrocinio del comune di Agropoli in memoria della poetessa Anna Maria Cappuccio. Presenti alla serata il presidente dell’associazione Nunzia Iermano nonché direttrice del coro Agropolese The Pop Voice, e il direttore artistico e coordinatrice dell’evento Paola Tozzi.

La serata

A fare gli onori di casa il Parroco Don Bruno Lancuba. In apertura della rassegna, hanno portato i saluti il Sindaco Roberto Antonio Mutalipassi e l’assessore al turismo, commercio ed eventi Roberto Apicella.

Ospiti della serata Cristina Orrico ed Angela Paparella, che hanno declamato alcuni versi della poetessa Annamaria Cappuccio.

I sei cori partecipanti alla serata si sono alternati esibendosi nell’esecuzione di brani appartenenti ad un ampio repertorio allietando così, i presenti alla serata e rendendo omaggio alla memoria della poetessa cilentana.