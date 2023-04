Tutto pronto per la rassegna corale “Agropolincanto”, appuntamento nella Chiesa S. Maria delle Grazie

Il 16 Aprile alle ore 19.30 nella suggestiva Chiesa Santa Maria delle Grazie di Agropoli, si terrà la terza edizione della rassegna musicale Agropolincanto, evento organizzato dall’Associazione Musicale Silèsia e patrocinato dal Comune di Agropoli.

Il programma

La serata sarà dedicata alla poetessa Anna Maria Cappuccio, figura di spicco della cultura locale, e vedrà la partecipazione di cori provenienti da diverse zone della provincia di Salerno.

Ad aprire la serata, il Sindaco Roberto Mutalipassi e l’assessore al Turismo, Commercio ed Eventi Roberto Apicella daranno il benvenuto agli ospiti e ai numerosi appassionati di musica che affolleranno la chiesa. Quindi, si darà il via all’esibizione dei cori che si alterneranno sul palco.

Il primo ad esibirsi sarà Laeti Cantores diretto da Roberto Maggio, seguito da Sui Generis diretto da Maria e Gennaro Rivetti, The Rainbow Crew diretto da Serena La Barbera, Stillae Musicae diretto da Katerina Blasone Furstova e infine The Angel Voices diretto da Marinella Miceli. Ad accoglierli, ci sarà il coro di casa, The Pop Voice, diretto da Nunzia Iermano e coordinato da Paola Tozzi.

Un ricco e variegato repertorio musicale

Durante la serata, verranno presentate alcune opere della poetessa Anna Maria Cappuccio, declamate dalle attrici Cristina Orrico ed Angela Paparella, per omaggiare la figura della scrittrice e rafforzare il legame tra cultura e musica.

Il repertorio musicale sarà ampio e variegato, spaziando tra diversi stili e generi, per soddisfare i gusti di tutti i presenti. A garantire la perfetta qualità del suono, ci sarà il supporto tecnico audio di Max Niglio, mentre la collaborazione attiva di Graziella Lancellotti contribuirà a rendere l’evento ancora più memorabile.

Agropolincanto è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica e cultura, e rappresenta un’occasione unica per scoprire i talenti della provincia di Salerno e per rendere omaggio ad una grande figura della letteratura locale