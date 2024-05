La Salernitana ferma la Juventus sull’1-1

La Salernitana con una prova d’orgoglio pareggia in casa della Juventus.

La Partita

Comincia subito forte la Juventus che potrebbe passare in vantaggio all’8 quando Vlahovic calcia a botta sicura, ma Fiorillo si supera e devia il pallone sulla traversa. La squadra di casa continua a mantenere il pallino del gioco ma la Salernitana passa in vantaggio al 27’: sugli sviluppi di corner il più lesto è Pierozzi a colpire di testa e siglare la rete del vantaggio granata.

La Juventus vive un periodo di sbandamento e la Salernitana potrebbe approfittarne al 36’ quando Ikwuemesi lanciato a tu per tu con Szczesny, si fa ipnotizzare dal portiere polacco.

La squadra di casa prova a reagire e al 44’: Cambiaso calcia dalla distanza, ma il palo nega la gioia del goal al centrocampista Juventino.

Termina così la prima frazione con il risultato di 0-1.

Nella ripresa Allegri prova con i cambi ad impostare una partita più offensiva, la Juventus prova a pareggiare al 60’ con Vlahovic lanciato da solo contro Fiorillo, ma il suo tiro termina di poco a lato.

Continua a spingere la Juventus senza creare grossi pericolo, la Salernitana si difende con ordine senza riuscire a ripartire.

All’80 grande giocata di Yildiz che pennella un cross sulla testa di Milik, ma Fiorillo si supera ancora una volta mettendo in corner.

All’88 altra occasione clamorosa per la Juventus, Miretti calcia dal limite dell’area la sfera termina sulla traversa poi sulla linea e non finisce in rete.

Al 91’ arriva la rete del pareggio per la Juventus, sugli sviluppi di corner, Locatelli sfiora di tacco sul primo palo il pallone attraversa tutta l’area di rigore, il più lesto sul secondo palo è Rabiot a depositare il pallone in rete.

L’ultimo sussulto per la Juventus arriva al 95’ sempre con Miretti dalla distanza ma il suo tiro termina di poco a lato.

La Salernitana al 97’ potrebbe vincerla, ma Basic in contropiede spreca tutto calciando di poco alto.

Termina così l’incontro con la Salernitana che impone il pareggio alla Juventus.