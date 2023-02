Sp 314: criticità in località Cerrelli di Altavilla Silentina, la rivolta dei cittadini

La strada provinciale 314, nel tratto che collega la località di Falagato alla località di Cerrelli di Altavilla Silentina, continua a rappresentare un pericolo per i passanti, si è verificato l’ennesimo incidente che solo grazie al caso e alla fortuna non ha avuto conseguenze gravi per i conducenti.

La dinamica dell’incidente

Due persone del posto non avrebbero visto lo stop, situato presso l’incrocio dive i cittadini hanno lamentato scarsissima visibilità, finendo per contro i margini della strada.

A bordo dell’autovettura una coppia del posto: “Nella macchina c’erano una mamma e un padre che hanno rischiato di lasciare due bambini” sono le parole fortissime di una residente che avrebbe assistito allo schianto.

Le proteste dei cittadini

I cittadini ora chiedono al sindaco, Franco Cambalo, di attivarsi affinchè prima dello stop possano essere installati dei dossi artificiali in modo che chi arriva nel tratto tende a rallantare poco prima.

«Ero dietro la macchina che ha fatto l’incidente, magari con qualche dosso artificiale le persone si rendono conto che stanno arrivando all’ incrocio»-ha affermato un altro cittadino. In ogni caso, nella zona, già luogo di tanti incidenti tra cui alcuni dall’esito, purtroppo, gravissimo, si raccomanda la massima prudenza.

L’appello



Il Comune di Altavilla Silentina, retto dal sindaco Franco Cembalo, ha sollecitato la Provincia di Salerno affinché possa intervenire al più presto sulle Strade provinciali 314 e 174 che attraversano il comune.

Le strada sono piene di buche e le condizioni dell’asfalto, già precarie, sono peggiorate notevolmente in seguito al maltempo delle scorse settimane. In località San Nicola, ad esempio, una zona molto trafficata poiché vicina alle fermate dei bus, vi è un’enorme e pericolosa buca sul manto stradale. Altri dissesti sono presenti su tutto il tratto stradale.