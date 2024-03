Sovraffollamento autobus scolastici sulla tratta Castellabate-Agropoli: modifiche agli orari

Il sovraffollamento degli autobus negli orari scolastici, nella tratta Castellabate-Agropoli, è una problematica ormai risaputa a ragazzi e famiglie della zona. Soprattutto nelle ultime settimane, sono state diverse le segnalazioni che sono arrivate riguardo la difficile condizione a cui devono sottostare i tanti giovani diretti agli Istituti scolastici di Agropoli. Dopo diversi incontri tra le parti interessate, sono state apportate alcune modifiche.

La decisione

La linea 90 delle ore 7.00, da Casalsottano per Agropoli, verrà anticipata di 10 minuti, in modo che il transito a Castellabate avvenga alle ore 7.50, in coincidenza con le corse delle linee 93 e 34. Tale modifica verrà sperimentata a partire dal prossimo 3 aprile.

Le polemiche

Diverse sono state le polemiche che hanno contraddistinto tale problematica. Il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, aveva già richiesto anche l'intervento da parte del Presidente della IV Commissione Trasporti della Regione Campania, On. Luca Cascone. Sollecitazioni per l'implementazione delle corse erano arrivate anche dal consigliere di minoranza, Costabile Nicoletti.