Sisal vince gli EGR Italy Awards 2023 e riceve 6 prestigiosi riconoscimenti

Per un bookmaker del suo calibro non potevamo immaginare altro che il trionfo agli EGR Italy Awards, il riconoscimento più prestigioso nel mercato italiano del gioco online.

Infatti, nell’edizione 2023 degli EGR Italy Awards, Sisal ha sottolineato la propria posizione dominante nel settore dei giochi online vincendo premi in sei categorie.

Questi prestigiosi riconoscimenti celebrano i migliori operatori del settore che valutano la qualità dell’offerta e l’attenzione al consumatore. In particolare, Sisal si è distinta attraverso un modello di gioco responsabile e un impegno costante verso la diversità, l’equità e l’inclusione (DEI).

Cosa sono gli EGR Italy Awards?

Gli EGR Italy Awards sono considerati uno dei più autorevoli riconoscimenti nel settore del gioco online in Italia. Ogni anno, una giuria composta da imprenditori di successo, consulenti e media del settore valuta e premia le più innovative, creative e performanti aziende del mercato. Questa edizione ha messo in luce le sfide legate all’innovazione, premiando le eccellenze che hanno saputo distinguersi in un contesto competitivo.

Categorie premiate

Sisal si è comportata eccezionalmente bene agli EGR Italy Awards 2023 ricevendo numerosi premi prestigiosi che hanno celebrato la sua leadership in diverse categorie chiave del settore dei giochi online. L’azienda ha vinto il premio di operatore dell’anno che riflette gli elevati standard raggiunti.

Inoltre, come approfondiremo, ha ritirato i premi come miglior operatore di gioco responsabile; eccellenza in diversity&inclusion, qualità nel mobile gaming, standard elevati per quel che concerne casino e scommesse sportive.

Questo trionfo su più fronti evidenzia l’eccellenza aziendale in varie aree chiave di questo settore, affermando così la sua posizione eccezionale e il continuo impegno nel fornire un’esperienza di scommessa di qualità superiore, orientata in modo responsabile e inclusivo.

Migliore operatore dell’anno

Il prestigioso premio di migliore operatore dell’anno riconosce gli standard elevati raggiunti dal bookmaker. Questa affermazione consolida la leadership di Sisal nel segmento online, frutto di una strategia omni-canale e di continui investimenti in innovazione, sempre guidati dai valori della responsabilità e dell’attenzione verso i consumatori.

Impegno nel gambling responsabile

L’approccio strutturato e le iniziative proattive dell’azienda nel campo del betting ragionevole sono stati premiati con il riconoscimento di miglior operatore di gioco responsabile. Questo tema riveste un’importanza prioritaria nella strategia di sostenibilità dell’azienda, testimoniando il suo impegno costante nel promuovere un’esperienza di betting sicura e responsabile.

Diversità, equità e inclusione

Il premio per il miglior modello diversity&inclusion celebra l’impegno del bookmaker in tutte le tematiche legate alla diversità, all’equità e all’inclusione (DEI), come il gender, l’accessibilità, le differenze generazionali e culturali. L’azienda ha intrapreso un percorso ambizioso verso obiettivi come l’azzeramento del divario retributivo di genere entro il 2030, ottenendo importanti risultati in questo ambito.

Eccellenza multipiattaforma

L’azienda è stata inoltre premiata come miglior operatore mobile, migliore operatore di casino e miglior operatore scommesse sportive, dimostrando l’ampiezza e l’innovazione della sua offerta multipiattaforma di successo, incentrata sull’esperienza del consumatore.

Pensieri conclusivi

Nel presentare Sisal vince gli EGR Italy Awards 2023 e riceve 6 prestigiosi riconoscimenti, abbiamo compreso che queste premiazioni sono la dimostrazione del fatto che l’azienda è sempre pronta a raggiungere livelli più alti in ogni aspetto delle sue operazioni.

L’assegnazione di sei categorie di premi tra cui, sendo il sito di casino online specializzato CasinoSquad il massimo riconoscimento come miglior operatore dell’anno ha mostrato la pasta di cui è fatto il bookmaker, mettendo in luce un approccio aziendale in grado di distinguersi in un mercato estremamente agonistico.

Quello che rende questo successo ancora più significativo è l’attenzione rivolta dall’azienda ai temi della responsabilità e della sostenibilità del gaming. Il primo premio per il miglior fornitore di gioco responsabile mette in evidenza gli sforzi dell’impresa nel promuovere una esperienza sicura ed informata dei clienti sulle pratiche etiche e proattive.

Inoltre, la scelta migliore per un modello diversity&inclusion celebra lo sforzo reale da parte del bookmaker volto a creare una cultura inclusiva nel lavoro rispettando le differenze e puntando ad obiettivi ambiziosi come cancellare i divari retributivi di genere entro il 2030.

Non solo consolida la sua posizione dominante nel settore dei giochi online italiani, ma ispira tutta l’industria. Pertanto, oltre all’eccellenza operativa ed alla innovazione tecnologica, il team condivide valori etici e sociali di elevato valore nel fornire un modello di condotta.

Infine, i molteplici premi ricevuti da Sisal in questa edizione degli Awards EGR Italy rappresentano una visione lungimirante e coesa che posiziona la società al centro dell’industria e le permette di guardare oltre, verso risultati aderenti con la sostenibilità.