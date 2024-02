Sicurezza e libertà nel web: come il VPN salvaguardia entrambe

Prima di iscriverti ad una VPN, è importante capire come funziona e perché dovrebbe essere una parte essenziale del tuo kit per la privacy infatti crittografa il tuo traffico Internet e lo instrada attraverso un server in un’altra posizione, facendo sembrare che tu stia collegandoti a Internet da quella posizione piuttosto che dalla tua posizione effettiva. Quando ti connetti a una VPN, il tuo dispositivo stabilisce prima una connessione sicura con il server VPN, e il tuo indirizzo IP sembrerà essere l’indirizzo IP di quel server. Una volta stabilita la connessione sicura, tutto il tuo traffico Internet viene instradato attraverso il server VPN, il che significa che il tuo ISP vedrà solo che ti stai connettendo al server VPN e non ai siti web o ai servizi online che visiti, impedendo al tuo provider Internet di registrare la tua attività e di venderla agli inserzionisti. E grazie alla forte crittografia, chiunque cerchi di intercettare la tua connessione Internet fallirà e non sarà in grado di visualizzare le tue attività online, il che può essere particolarmente utile se utilizzi il Wi-Fi pubblico in un caffè, una scuola o un aeroporto per accedere a informazioni sensibili come i dettagli del tuo conto bancario.

Perchè oggi è così importante proteggere la privacy

L’incremento della privacy tramite l’utilizzo di una VPN consiste nel mascherare il proprio indirizzo IP e crittografare tutte le attività online, rendendo estremamente complesso per il proprio Internet Service Provider (ISP), per eventuali hacker o addirittura per gli enti governativi, monitorare o registrare il proprio comportamento in rete. Inoltre, nel caso in cui ci si dedichi spesso a transazioni finanziarie online, l’impiego di una VPN garantisce che tutti i dati finanziari siano resi del tutto incomprensibili a qualsiasi terza parte interessata. Un’altra significativa utilità della VPN risiede nella possibilità di accedere a contenuti che possono essere soggetti a censura o restrizioni, poiché numerosi servizi online e contenuti sono frequentemente limitati a determinate regioni geografiche. Si tratta di una vasta gamma di contenuti, che spazia dai semplici siti di informazione ai popolari social media. Attraverso l’utilizzo di una VPN, infatti, è possibile fare in modo che la propria presenza in rete appaia provenire da una località diversa da quella reale, consentendo di aggirare agevolmente le restrizioni imposte.

Un ulteriore vantaggio derivante dall’adozione di una VPN consiste nell’abilità di eludere il cosiddetto “throttling” dell’ISP. Si tratta di una pratica attraverso cui alcuni ISP limitano o rallentano la larghezza di banda per determinate attività o piattaforme online, spesso per gestire situazioni di congestione di rete durante periodi di picco di utilizzo. Le attività ad alta larghezza di banda, come lo streaming video o i grandi download, sono solitamente soggette a questa pratica. Tuttavia, utilizzando una VPN, è possibile evitare che il proprio ISP identifichi il tipo di contenuto a cui si sta accedendo, riducendo così al minimo il rischio di subire il rallentamento del traffico Internet.

Cittadinanza digitale e libertà

Nascondere la tua cronologia di navigazione al tuo ISP è un atto di difesa della tua libertà digitale, una ribellione silenziosa contro l’invasione della tua sfera privata da parte di entità corporative, infatti, sebbene molti fornitori di servizi Internet (ISP) dichiarino di non vendere i tuoi dati, spesso sono autorizzati a “condividere” i dettagli della tua cronologia di navigazione con terze parti che li vendono a intermediari dati, i quali a loro volta li rivendono agli inserzionisti. Ci sono diversi modi per nascondere la tua cronologia di navigazione al tuo ISP, ma il più semplice è utilizzare una VPN; con una VPN, il tuo ISP non può vedere quali siti web visiti o quali app utilizzi, quindi non ha informazioni utili da condividere con terze parti.

Cambiare la tua posizione virtuale è un viaggio attraverso i confini digitali, un esplorare di nuovi orizzonti virtuali; utilizzare una VPN gratis ti fornisce un nuovo indirizzo IP in un’altra posizione, il che significa che puoi sembrare essere in un paese o in una città diversa, dal punto di vista delle app e dei siti web che visiti, proteggendo così la tua privacy; questo può persino aiutare a proteggere la tua sicurezza fisica, se sei a rischio di bullismo o molestie.

Mantenere la tua attività privata dagli operatori Wi-Fi è una danza sottile tra la libertà individuale e la sorveglianza sociale, un’ombra che si muove silenziosamente attraverso i flussi di dati digitali; una VPN mantiene privata la tua attività Internet dagli operatori della rete Wi-Fi, che, se abbastanza motivati, possono capire quali siti hai visitato; se sei preoccupato che l’amministratore Wi-Fi di una rete scolastica, aziendale o alberghiera abbia accesso alla tua cronologia di navigazione, una VPN è la soluzione che stai cercando; per quanto riguarda il Wi-Fi nella tua casa, puoi mantenere nascosta la tua attività agli altri membri del tuo nucleo familiare, che si tratti dei tuoi genitori o dei tuoi figli.