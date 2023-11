Serre, riapre la Scuola Civica di Musica. Il Maestro Joao Carlos Parreira Chueire è il nuovo direttore artistico. Il 15 novembre l’open day

Il Maestro Joao Carlos Parreira Chueire è il nuovo direttore artistico della Scuola Civica di Musica di Serre, un’importante realtà del territorio alburnino in quanto aperta a tutti e capace di offrire a chiunque la possibilità di avvicinarsi al mondo della musica.

La Scuola Civica di Musica di Serre

Presso la Scuola Civica di Musica di Serre, da tempo, si tengono corsi di pianoforte, di chitarra, di strumenti a fiato, di strumenti ad arco e di canto classico, canto leggero e percussioni.

“Il Maestro Joao Carlos Parreira Chueire, nuovo direttore artistico della Scuola, è un professionista dalle meravigliosi doti e dalle infinite competenze e capacità artistiche ed è un vero onore averlo qui con noi” hanno fatto sapere dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Opramolla, che ha dato il benvenuto al maestro che ha compiuto i suoi studi di pianoforte parallelamente a quelli di medicina a S. Paolo (Brasile) con il M° Jean Sebastian Benda. In Italia, dal 1977 si è diplomato con il massimo dei voti e con lode presso il Conservatorio “G. Tartini” di Trieste.

Chi è il Maestro Joao Carlos Parreira Chueire

Si è perfezionato con maestri di fama internazionale e ha svolto un’intensa attività concertistica in tutto il mondo.

Dottore in Psicologia (New York University – USA) attualmente tiene corsi di memorizzazione, visualizzazione e meditazione, sia in Italia che all’estero e nel 1990 ha fondato l’Associazione Musicale “Il Mozarteum” con sede in Salerno.

L’open day della Scuola Civica di Musica di Serre si terrà il 15 novembre dalle ore 18:00 alle ore 20:00 e per l’occasione tutti potranno conoscere le attività e i professionisti della scuola.